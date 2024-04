Esplode la festa rossoblu: la squadra di Pergolizzi vince 2 a 0 a Chieti con gol di Romero e Di Nardo e approfitta del passo falso degli Aquilani che non vanno oltre lo 0-0 al Cannarsa. Con un turno d’anticipo il Campobasso ritrova la terza serie nazionale.

Il Campobasso sbrana il Chieti, L’Aquila pareggia: è serie C!

Il sogno diventa realtà: i rossoblù espugnano l’Angelini nella ripresa con i gol di Romero e Di Nardo. Gli abruzzesi di Cappellacci non vanno oltre lo 0-0. Esplode la festa.

Il Campobasso torna in serie C a distanza di due anni da quell’estate maledetta che estromise i Lupi dalla Lega Pro. 2-0 al Chieti con la spinta di 500 tifosi e quella di migliaia di campobassani davanti al maxischermo di Selvapiana e ai televisori di mezza Italia. Romero e Di Nardo nella ripresa firmano l’impresa e il sogno diventa realtà.

Nei primi quindici minuti è un assalto da parte dei rossoblù che vogliono subito mettere le cose in chiaro. Romero chiama alla parata in corner Serra, poi il tiro di Parisi che passa a pochi centimetri dal palo e l’incornata di Gonzalez respinta all’ultimo momento dalla difesa di casa. I teatini si fanno vedere su angolo con Esposito che mette fuori da due passi di testa.

Nella ripresa il Chieti costruisce un’occasione importante trovando però la risposta molisana prima con Romero che alza di testa poi soprattutto con Lombari che colpisce la traversa. A metà tempo arriva il vantaggio: Gonzalez vola a sinistra, crossa al centro Romero insacca credendo su un pallone non facile. E a quattro dalla fine esplode tutta Campobasso per la rete di Di Nardo che mette in ghiaccio la partita.

CHIETI 0

CAMPOBASSO 2

CHIETI: Serra, Laziz (77’ Di Sabatino), Esposito, Caterino (77’ Tortora), Vesi, Gaye, Forgione (84’ Mancini), Castellano, Cucciniello, Mercuri, Fall (85’ Sueva).

ALL.: Pasquale Luiso

CAMPOBASSO: Esposito; Di Filippo, Gonzalez, Bonacchi; Pacillo (46’ Lombari), Serra, Maldonado, Grandis (70’ Abonckelet), Parisi; Romero (70’ Rasi), Di Nardo.

ALL.: Rosario Pergolizzi

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.

Assistenti: Vora e Annoni di Como.

MARCATORI: 62’ Romero, 86’ Di Nardo.

Note: ammoniti Fall (CH), Gonzalez, dalla panchina Di Donato (CB). Presenti 2mila spettatori di cui 500 da Campobasso.

redazione