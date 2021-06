Finalmente la città può festeggiare. Il Campobasso dopo stagioni difficili, torna tra i professionisti abbandonando i dilettanti. Oggi pomeriggio i Lupi si sono imposti a Rieti per 2 a 1; Dopo un svantaggio iniziale a favore dei padroni di casa, i rossoblù la ribaltano completamente con un Vittorio Esposito che si erge sugli scudi con un goal di magistrale fattura e un assist per Candellori, il tutto avvenuto nel primo tempo. Il Notaresco,invece, non è riuscito a tenere il passo dei molisani pareggiando a Recanati con un pirotecnico 4 a 4 abbandonando definitivamente la corsa al primo posto. Adesso la gioia è tanta e dopo tanto tempo il Campobasso e la città avranno una vetrina degna della loro storia e passione. C voleva!