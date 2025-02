di Redazione

Il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise offre alle sue studentesse e ai suoi studenti una importantissima opportunità formativa attraverso l’organizzazione di laboratori di simulazione processuale, nella cornice realistica offerta dall’Aula di Tribunale del I Edificio Polifunzionale in viale Manzoni a Campobasso.

L’iniziativa di didattica integrativa è delle cattedre di Diritto penale e Procedura penale: ai partecipanti è stato proposto un caso pratico e forniti materiali riproducenti una dinamica processuale reale: studentesse e studenti, divisi in gruppi di lavoro corrispondenti ai diversi ruoli del processo (pubblica accusa, difesa, organo giudicante), saranno guidati anche da magistrati e avvocati nell’acquisizione delle necessarie competenze di base, utili a sviluppare le abilità pratiche richieste dall’attività processuale.

Il metodo della simulazione viene utilizzato per aiutare a comprendere come funziona in concreto il processo penale, per avvicinarsi al mondo della giustizia mettendo alla prova capacità, attitudini, motivazioni.

Si inizia giovedì 6 febbraio: alle ore 15:30 il primo caso simulato sarà discusso e deciso nella speciale aula del Dipartimento Giuridico.