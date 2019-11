Il 20 novembre ricorre il trentesimo anniversario dell’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un importante trattato che individua i diritti sociali, civili, economici, politici e culturali che devono essere riconosciuti alle bambine, ai bambini e agli adolescenti e indica anche con quali strumenti garantirli.

Per celebrare questa importante ricorrenza il Comitato Provinciale di Isernia per l’UNICEF ha organizzato, con il patrocinio della Provincia di Isernia e del Comune pentro, un Convegno dal titolo “L’UNICEF a tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I risultati dei 30 anni dalla convenzione ONU” Il convegno si terrà martedì 19 novembre presso l’Istituto tecnico “E. Fermi” dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

All’evento parteciperanno le autorità, il Presidente della Provincia, il Sindaco Giacomo D’Apollonio, amministratori della provincia, dirigenti scolastici ed alcune classi delle Scuole Medie e delle Scuole Superiori di Isernia. Interverranno la Presidente Regionale dell’UNICEF Molise, la Presidente del Comitato provinciale di Isernia ed alcuni esperti in qualità di relatori.

Nell’ambito delle celebrazioni del trentennale, il giorno 20 novembre, ad Isernia ed in alcuni paesi della provincia si svolgerà un’altra iniziativa Unicef “GO BLUE” (#goblue). I monumenti simbolici dei paesi che hanno dato la propria adesione alla manifestazione, saranno illuminati di blue, il colore dell’UNICEF per chiedere che per ogni bambino, bambina e adolescente ogni diritto sia garantito e realizzato.

L’Amministrazione Comunale di Isernia ha deciso di illuminare di blue la Fontana Fraterna in Piazza Celestino V. L’appuntamento per il “Go Blue” è mercoledì sera in piazza Celestino V.