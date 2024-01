di T.A.

Bella ed assai significativa giusto sopra il portone d’ingresso della Basilica del Patrono di Venafro, San Nicandro, che è anche il Protettore dell’intera Diocesi d’Isernia/Venafro. Trattasi dell’artistica lunetta pittorica che spicca in alto all’ingresso dell’amatissimo luogo di culto venafrano che custodisce i resti del Patrono e che è frequentato quotidianamente da venafrani e forestieri. In tale lunetta, elemento architettonico che spicca in alto sul portone bronzeo che “racconta” il martirio dei Santi della città Nicandro, Marciano e Daria, finiti dal boia pagano nel 303 d.C. per la loro convinta fede cristiana, in tale lunetta -si scriveva- si notano evidenti i segni del trascorrere del tempo. Esposta infatti ai diversi agenti atmosferici data la sua collocazione all’esterno del luogo di culto in tema, l’opera è oggi molto scolorita ed ha perso tanto dei magnifici tratti pittorici che la contraddistinguevano. Raffigura i Santi Martiri venafrani Nicandro, Marciano e Daria (i primi due, fratelli ed ufficiali dell’esercito dell’antica Roma, la donna moglie di Nicandro) a conferma della plurisecolare fede cristiana venafrana verso la triade che si sacrificò per l’affermazione del Cristianesimo nell’importante provincia dell’antica Roma, “Venaphrum” appunto. E’ perciò elemento pittorico di assoluta rilevanza, ma le sue condizioni non sono delle migliori. “E’ in buona parte scolorita ed occorre assolutamente restaurarla -affermano coloro che quotidianamente frequentano la Basilica e notano lo stato della “lunetta”- perché torni bella e significativa come un tempo. Parliamo del luogo di culto dove sono custoditi i resti mortali del Patrono San Nicandro ed in quanto tale da tenere nella massima efficienza visiva. Ne chiediamo perciò il restauro, che auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile”. Sollecitazione popolare da sottoscrivere senz’altro !