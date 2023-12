di T.A.

VENAFRO NON SFUGGE A TANTO, MA IL CENTRO STORICO E’ STATO … “DIMENTICATO”

Nel periodo, è rituale e piacevole con l’approssimarsi della nascita del Figlio dell’Uomo e delle feste collegate, dappertutto in Molise come altrove in Italia parte una sorta di “corsa” per abbellire ed arricchire casa, negozio, uffici, strutture pubbliche, monumenti ect. con luminarie di tutte le fogge e grandezze, conferendo così tutt’intorno l’aria della festa. E nessuno si risparmia ! Tutti indistintamente danno il massimo. Ne conseguono spettacoli belli a vedersi, con luminarie di tutti i tipi, dai mille colori, soft alcune, ma nella maggior parte dei casi così enormi da “catturare” piacevolmente l’occhio del passante. Luminarie pubbliche e private a go/go, decisamente particolari e suggestive! Di siffatti addobbi natalizi, a Venafro se ne segnalano due su tutti, in quanto ad intensità luminosa, grandezza e spettacolo di migliaia di luci multi colorate. I protagonisti nello specifico : il Comune di Venafro che ha illuminato a festa la Palazzina Liberty di Ciaraffella che si specchia nel laghetto sottostante e una famiglia privata che ha rischiarato gli alberi del proprio giardino, nonché balconi, finestre e balconate della facciata principale di casa. In entrambi i casi migliaia di lucette multicolori e magnifiche cascate di luci colorate! Un bellissimo spettacolo! In chiusura, e restando in tema di luminarie natalizie, una doverosa considerazione : viste le luminarie della Pro Loco di Venafro nella parte nuova dell’abitato, e gli alberi, le sagome di orsi illuminate e le luminarie del Comune in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato ed appunto alla Liberty di Ciaraffella, nonché quelle di tanti privati cittadini nei loro luoghi di residenza o lavoro, visto tutto questo a quando anche le luminarie o altro “segno di festa” delle istituzioni pubbliche nel resto della Venafro Antica, affinché l’intero centro storico percepisca l’atmosfera festiva di fine/inizio anno, rimanendo a sua volta coinvolto senza sentirsi immotivatamente escluso ? In effetti al momento non c’è alcuna illuminazione natalizia pubblica a San Francesco, alle Manganelle, a Cristo, all’Annunziata, al Colle, in piazza Pandone ect., con la Venafro Antica praticamente “dimenticata” ! Si rimedierà ? C’è da augurarselo di vero cuore, perché nessuno a Venafro si senta di “serie B”, bensì inserito a pieno titolo nel contesto socio/civile della città.