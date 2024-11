di Redazione

Sabato 09 novembre, alle ore 10:30, presso la sede della Federazione Unitaria Italiana Scrittori di Roma, verrà presentato l’ultima “fatica” letteraria del giornalista Stefano Venditti intitolata “La diversità è una risosrsa” all’interno della trasmissione televisiva “Inediti letterari” un nuovo format televisivo che ha come scopo primario quello di far conoscere al grande pubblico storie inedite ed interessanti e che abbiano come caratteristica principale quella di essere incentrate su emozioni molto forti. Il libro, edito dalla Casa Editrice “PubMe” per la Collana “Policromia”, è la quarta opera del giornalista Venditti che questa volta ha deciso di porre l’accento su una missione di frati Cappuccini in Ciad che, tra le altre cose, gestisce un Istituto Comprensivo, dalla scuola elementare alla scuola superiore, per bambini e bambine non vedenti. “Sono molto contento del riscontro positivo che il mio ultimo libro sta ottenendo malgrado ancora non sia stato pubblicato. Il volume, infatti, andrà in stampa ufficialmente tra circa una quindicina di giorni, ma la tematica legata ad un progetto di solidarietà internazionale ha attirato l’attenzione di molte persone. Non voglio anticipare troppo la trama del manoscritto e i soggetti presenti negli scatti fotografici racchiusi all’interno che sono di una bellezza e di una profondità più unica che rara, ma una cosa la voglio dire, che poi è la più importante. L’intero ricavato proveniente dalla vendita del libro, fatta eccezione per la copertura delle spese tecniche di realizzazione, sarà devoluto ai frati Cappuccini della missione nel Ciad a sostegno della scuola dei bambini e bambine non vedenti per la gestione dell’Istituto Comprensivo e per cercare di garantire un futuro più roseo di apprendimento e di sviluppo culturale e professionale di tutti gli alunni e di tutte le alunne.“. Accompagnato dalle suggestive foto di fra Antonio Di Mauro, fra Matteo Lecce autore dello scatto della copertina e dei frati della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio, “La diversità è una risorsa” è un autentico racconto ed analisi della vita quotidiana che svolgono i frati Cappuccini in Ciad e della loro mirabile missione che è diventata parte integrante della comunità africana. Ovviamente un focus più dettagliato è stato dedicato alla situazione dei bambini e delle bambine e alle difficoltà e agli ostacoli, sia mentali sia fisici, che ancora oggi i bambini che nascono con una malformazione fisica debbono affrontare in Ciad. Dopo la presentazione nella Capitale sono già state promosse ed organizzate altre presentazioni sia televisive sia in location molto particolari e suggestive in lungo e in largo per l’Italia. Un itinerario tracciato sapientemente dall’Editore, dalla Dottoressa Emanuela Navone responsabile della Collana Policromia e dal Venditti per mettere in risalto la delicata tematica e problematica racchiusa nel manoscritto.