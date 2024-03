di Redazione

Venafro. Nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo, alle ore 17.30, presso la Palazzina Liberty di Venafro, nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’ Auser Cultura di Venafro, sarà

presentato il volume di Luigi De Magistris: “Fuori dal sistema”. «Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle

istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere.” La storia di Luigi de Magistris è la storia di un uomo delle istituzioni che è stato tradito dalle istituzioni. Giovane magistrato fedele alla Costituzione, si ritrova a indagare su logge e lobby radicate nello Stato. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene travolto da interrogazioni parlamentari, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato. E quando infine gli viene strappata la toga di dosso, l’allora presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara commenta: “Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi”. Ma De Magistris ha proseguito in direzione ostinata e contraria, dimostrando che si può stare nelle istituzioni ma fuori dal sistema. Nel 2011 viene eletto sindaco di Napoli contro tutto e tutti. Una rivoluzione che ha trasformato Napoli nella città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, del riscatto culturale e turistico, sconfiggendo l’emergenza rifiuti, le infiltrazioni della camorra e l’ostilità dei partiti, dei governi e della regione Campania. Senza mai cedere a compromessi. Ma è anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale che de Magistris ha combattuto da PM, la dignità del lavoro, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica. Sarà presente l’autore. Modererà il dibattito il giornalista e scrittore Paolo De Chiara.