di Redazione

Mercoledì 26 giugno, dalle ore 18:00, presso la Palazzina Liberty a Venafro, avremo ospite Luigi De Magistris che presenterà il suo ultimo lavoro “Voglia di sinistra”.

Il libro è un manifesto che rilancia i valori del popolo progressista. Un libro che analizza la crisi della sinistra e propone una nuova risposta ai tanti delusi che si sono rassegnati all’astensionismo, come testimoniano i dati delle ultime elezioni europee, in cui un italiano su due non si è recato alle urne.

È evidente che il sistema globale guidato dagli Stati Uniti è in crisi e minaccia la civiltà umana. Per superare questa crisi, è necessario adottare nuovi modelli politici, economici, sociali e ambientali, un compito che dovrebbe spettare alla sinistra. Tuttavia, non la sinistra che è diventata parte dell’establishment negli ultimi trent’anni, contribuendo al disastro attuale, ma una sinistra radicale nei valori e nei progetti, credibile e rassicurante anche per chi non è di sinistra. Questa nuova sinistra deve essere orientata costituzionalmente, preferendo le persone al denaro, promuovendo il lavoro anziché l’accumulo di capitale, pacifista e internazionalista, sempre dalla parte degli oppressi. Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha dimostrato sul campo durante la sua amministrazione un esempio di questa nuova sinistra che può governare coraggiosamente al di fuori del sistema. Nel suo libro “Voglia di sinistra”, De Magistris espone le sue idee politiche in modo semplice e diretto, offrendo uno strumento utile per orientarsi nel presente e delineare future battaglie politiche.