Si è lanciato, opportunamente imbracato, da 104 metri di altezza del Ponte Salle a Caramanico (Pesaro/Urbino)

Dopo ballo, maratona, scalate alpine, suono dell’organo in chiesa ect. ha scoperto che lanciarsi da ponti di 104 mt. nel Pesarese/Urbinate è il massimo ! E così il 71enne pensionato venafrano Luigi Durante, già in cronaca per piacevoli perfomance nello sport ed altro ancora, eccolo cimentarsi in una nuova impresa sportiva, ossia lanciarsi da altezze impossibili ovviamente con le dovute accortezze e cautele.

Il nostro infatti, con la determinazione che gli è solita e con la voglia di affrontare nuove sfide personali, ha fatto pervenire in redazione video e foto del suo Bungee Jumping dal Ponte Salle a Caramanico (Pesaro/Urbino), esattamente dalla ragguardevole altezza di 104 metri ! “Francamente pensavo di non farcela !”, il primo commento a caldo del venafrano una volta messo piede a terra dopo il bel volo di 104 metri.

Ad accoglierlo in basso colleghi di quanto l’avevano imbracato e legato per bene sulla spalletta di Ponte Salle perché si lanciasse nel vuoto, giusto il suo desiderio. Quanto costa siffatto lancio nel vuoto da 104 metri di altezza,vi starete chiedendo ? Niente di impossibile, appena 100 euro, per cui “sotto”, fatevi avanti nuovi coraggiosi. Intanto un caloroso “Chapeau !” al pensionato venafrano Luigi più che mai intenzionato a non fermarsi più, divertendosi a stupire quanti lo conoscono, apprezzandolo !