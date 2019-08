L’Associazione ALTAIR, indice ed organizza per il giorno 11 agosto 2019, la 26^ Edizione del Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea. Tema del concorso “LUCITO COM’ERA”. Al concorso è abbinato il premio “Antonio Pettinicchi” avente tema “UNO SGUARDO DENTR LU VIC”.

A premiare i partecipanti al concorso anche il Museo dell’Arte Contadina di Lucito attraverso il suo titolare Cav. Christian Agricola. Agricola si dimostra ancora una volta attento alla cultura, alla storia all’arte e alle tradizioni che interessano il Molise.

Regolamento del concorso

Art. 1

L’Associazione ALTAIR, indice ed organizza per il giorno 11 agosto 2019, il Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea

Art. 2

Il tema del concorso è “LUCITO COM’ERA”

Art. 3

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti senza nessuna distinzione

Art. 4

I partecipanti al concorso dovranno realizzare, anticipatamente, un’opera pittorica inedita da consegnare all’organizzazione della manifestazione come di seguito riportato nel presente regolamento.

Art. 5

La tela dovrà avere una dimensione minima di 30x40cm. E’ consentito eseguire l’opera con qualsiasi tecnica.

Art. 6

La scheda di adesione al concorso dovrà essere firmata dall’artista e ciò significa accettazione ed approvazione incondizionata del presente regolamento e dell’operato della giuria della gara.

Art. 7

La quota d’iscrizione al concorso è fissata in € 15,00 e comprende il pranzo a sacco e la cena.

Art. 8

La consegna delle tele, che sarà contemporanea all’iscrizione, avverrà presso la “Cappella Marchesale San Gennaro”, in via Germano di Carlo nel comune di Lucito, dove l’artista potrà presentarsi dalle ore 8:00 alle ore 12:30 del giorno 11 agosto 2019.

Art. 9

Ai partecipanti verrà consegnata una tela in bianco di piccolo formato per partecipare al concorso di “Pennelli in piazza – Premio Antonio Pettinicchi”.

Art. 10

La Giuria, composta dalla componente tecnica e da quella popolare, esaminerà le opere e procederà all’assegnazione dei premi.

Art. 11

La giuria tecnica valuterà l’opera in base a dei parametri tecnici con votazione da 1 a 10. La giuria popolare, composta da tutti i cittadini e visitatori, voterà, mediante una scheda, l’opera preferita. Le due votazioni determineranno i vincitori della gara.

Art. 12

Le opere premiate resteranno di proprietà degli sponsor che offriranno i premi.

Art. 13

Le opere partecipanti al concorso saranno esposte presso la “Cappella Marchesale San Gennaro”, in via Germano di Carlo nel comune di Lucito, per tutta la giornata del 11 agosto 2019. Esse dovranno essere munite di listello o cornice ed attaccaglia. Le opere esposte dovranno essere ritirate dai proprietari a fine giornata.

Art. 14

Le opere in concorso non premiate potranno essere vendute ai visitatori.

Art. 15

L’Associazione avrà la massima cura delle opere in consegna, che verranno custodite scrupolosamente fino alla riconsegna agli autori. In ogni caso si declina ogni responsabilità per furti, incendi o eventuali danni alle tele esposte.

Art. 16

La consegna dei premi avverrà la sera del 11 agosto 2019.

REGOLAMENTO PREMIO “ANTONIO PETTINICCHI”

Art. 1

Al concorso è abbinato il premio “Antonio Pettinicchi” avente come tema “UNO SGUARDO DENTR LU VIC” su una tela misure 40×30 cm. (offerte da tecnocolor).

Art. 2

Tutte le opere rimarranno di proprietà dell’Associazione ALTAIR.

Art. 3

La stessa giuria assegnerà dei premi acquisto.

Art. 4

La gara avrà fine alle ore 17:00 del 11 agosto 2019 ed entro tale ora, le opere dovranno essere consegnate agli addetti della manifestazione, contrassegnata sul retro dal nome, cognome ed indirizzo dell’artista, nonché del prezzo e titolo dell’opera.

Le opere dei partecipanti saranno esposte durante tutta la serata.