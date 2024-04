di Redazione

Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e Associazione culturale fotografica “Sei torri Tommaso Brasiliano”, con il patrocinio del Comune di Campobasso, organizzano un incontro con la fotografa professionista Lucia Baldini dal titolo “Luci sulla ribalta e altre visioni“. Martedì 16 Aprile 2024 dalle ore 18:15 al Circolo Sannitico in Piazza Pepe a Campobasso l’autrice toscana illustrerà alcuni dei suoi progetti principali, tra figure storiche della cultura italiana, viaggi all’estero e tanti aneddoti. Lucia Baldini racconta per immagini dagli anni ottanta. Inizia a collaborare con festival e compagnie di teatro, danza e musica e, in particolare, per oltre 12 anni segue Carla Fracci. Grazie a compagnie e musicisti argentini si lascia coinvolgere dalla cultura del tango che la porta a realizzare diversi libri fotografici. Dall’incontro con Carlo Mazzacurati ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema. Collabora con la Sovrintendenza dei musei fiorentini realizzando, in totale bianco e nero analogico, due libri e una mostra che racconta in maniera intima le opere e i visitatori. Crea video-installazioni e sperimenta con supporti e materiali diversi. Ha esposto i suoi lavori in Italia e all’estero e alcune sue opere fanno parte di collezioni, pubbliche e private. La sua esperienza di fotografa di scena le consente di intraprendere collaborazioni in cui il suo sguardo apporta un significativo contributo alla produzione registica di spettacoli teatrali, di danza e installativi/performativi. Conduce seminari e laboratori sulla fotografia di scena e sulla ricerca introspettiva dell’essere umano. Da sempre, porta avanti un suo progetto legato ad una visione onirica della realtà. www.luciabaldini.it