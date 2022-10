L’amministrazione sta cercando di correre ai ripari reperendo nuovi figure professionali, ma problemi e difficoltà per la collettività sono tanti

Non c’è nessuno in ufficio, perché mancano le figure professionali preposte. Chi vi lavorava in precedenza o è andato in pensione o lavora altrove o ha concluso il proprio rapporto col Comune di Venafro. Mancando i lavoratori necessari, è stato inevitabile chiudere del tutto l’ufficio di urbanistica e commercio dell’ente locale a Venafro in attesa di novità, si spera, a breve e positive ! E’ l’impietosa ma reale fotografia dell’ufficio all’urbanistica ed al commercio del Comune di Venafro, che in effetti ha chiuso i battenti dalla prima metà dello scorso settembre per le motivazioni appena enunciate. Certo, trattasi di cause di forza maggiore che hanno finito per serrare gl’importanti servizi per la collettività, ossia commercio ed urbanistica, ma resta il notevolissimo disagio per l’utenza. Dichiarazioni sibilline da tanti comuni cittadini venafrani : “Comprendiamo le necessità reali dei precedenti lavoratori – si afferma in giro a Venafro- ma non si può restare senza siffatti essenziali servizi in una città di 11mila abitanti ! L’amministrazione comunale, certamente al corrente da tempo della delicata situazione, avrebbe dovuto adoperarsi ed evitare di chiudere gli importantissimi uffici comunali. No, proprio non ci spieghiamo né accettiamo quanto accade !”. Da parte dell’amministrazione comunale, si diceva, si sta cercando di sopperire, reperendo nuove figure professionali da destinare ai settori in questione, ossia urbanistica e commercio, ma non è cosa semplice. Ed intanto tanta parte della collettività venafrana ne soffre, tanto gli imprenditori che comuni cittadini.