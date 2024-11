di T.A.

Poco meno di un mese al Natale e un po’ dappertutto si accendono luci e lucette e si installano festoni ed altro per abbellire e “dare l’idea” della festa. Venafro non sfugge a tanto con addobbi luminosi sul centrale Corso Campano e in piazza Vittorio Emanuele II a Porta Nuova grazie ai commercianti che hanno provveduto di tasca propria all’incombenza, e in piazza Vittorio Veneto al Mercato, il rione bello della città. In questo caso é intervento il Comune con ovvia soddisfazione dei residenti e di quanti sono soliti frequentare la zona. Tutto qua ? Al momento si, ma si pensa che si è solo all’inizio degli arredi natalizi, per cui altri ne seguiranno nei prossimi giorni. Intanto emergono più sorrisi o più contrarietà per tali iniziali addobbi e luminarie natalizie ? Al solito la risposta sta nel mezzo. Cioè da tanti venafrani arrivano sorrisi e soddisfazioni, da tant’altri invece ecco spuntare contrarietà e dissensi. I commercianti del corso principale: “Abbiamo provveduto noi ad illuminare il centro cittadino -è quanto affermano i commercianti di Corso Campano- ed il Comune non ci ha permesso nemmeno l’allaccio alla rete elettrica comunale ! Ossia quello che si vede è tutto a nostro carico !”. Altri esercenti del Corso e i venafrani in genere : “A prescindere da ogni altra considerazione, è bello vedere illuminato il centro della città. E’ il modo giusto per rivitalizzare la città e i commerci, altrimenti in evidenti difficoltà”. Altri venafrani ancora : “Già, addobbi e luminarie pubbliche al Mercato indubbiamente belli e positivi. E le altre zone della Venafro antica e i nuovi quartieri residenziali della pianura ? Il Comune interverrà anche lì ? Non sarebbe bello, ci permettiamo sottolineare, lasciare i suggestivi rioni del centro storico senza festoni e luminarie natalizie. Già vi circola pochissima gente e c’è poca vita … ! Auguriamoci perciò nuovi interventi municipali affinché tutti a Venafro si sentano considerati dalle istituzioni pubbliche locali, piuttosto che sentirsi cittadini di serie b !”. Stiamo alle solite, ossia sorrisi e dissensi giusta l’esistenza umana !