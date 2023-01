Le Azienda informano:

Da tantissimi anni lo Store/Show Room Luce & Regalo, divisione della Elcom Distribuzione S.r.l. di Venafro, opera nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per illuminazione e materiale elettrico con professionalità per offrire ai clienti la più alta qualità e competenza. L’innovazione, il servizio al cliente, la dinamicità, lo spirito imprenditoriale e la coesione interna sono i valori che hanno consentito alla divisione Luce & Regalo una crescita esponenziale, con una copertura territoriale tale da posizionarsi come azienda leader nel mondo della distribuzione.

La Elcom Distribuzione S.r.l. ha due anime, perfettamente integrate e coesistenti:

Vendita all’ingrosso di materiale elettrico e illuminazione;

Vendita al dettaglio di elettronica di consumo, elettrodomestici ed illuminazione con la divisione Luce & Regalo.

Luce & Regalo oggi è anche un E-commerce specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici delle migliori marche presenti sul mercato, che ti permette di scegliere dalla tua scrivania il prodotto che più si addice alle tue esigenze! Offre ai clienti i migliori elettrodomestici attualmente in commercio a prezzi vantaggiosi, tra i più convenienti sul mercato.

Qualità e risparmio sono le due caratteristiche che riassumono i punti di forza di questo Store, pensato per soddisfare tutte le esigenze dei clienti e venire incontro alle loro necessità di risparmio.

I professionisti di Luce & Regalo ti assisteranno in ogni fase del tuo acquisto e saranno a tua disposizione anche per risolvere qualsiasi dubbio, in pochi e semplici passaggi potrai acquistare il tuo prodotto ed averlo direttamente e comodamente a casa tua entro 2/3 giorni lavorativi su tutto il territorio nazionale e internazionale avendo stretto una forte collaborazione con i maggiori trasportatori di merci.

Da Luce & Regalo potrai trovare un’ampia selezione di elettrodomestici: non solo lavatrici, asciugatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, congelatori, climatizzatori, forni a incasso, piani cottura ma anche piccoli elettrodomestici quali aspirapolveri, frullatori, impastatrici, ferri da stiro, friggitrici, macchine per il caffè e tanto altro ancora.

Ma quali sono le marche dei prodotti presenti nello Store?

Luce & Regalo tratta solo le migliori marche attualmente in commercio: Ariston Elettrodomestici, Hotpoint Ariston, Beko, Bosch, Braun, Candy, Brondi, DeLonghi, Hisense, Hoover, Indesit e Whirlpool sono solo alcune delle marche presenti dei prodotti presenti nell’ampio catalogo.

Da Luce & Regalo non solo il cliente viene assistito in maniera eccellente durante le fasi della vendita, ma il personale del negozio si occupa di seguire e consigliare nell’acquisto assecondando richieste e necessità del cliente. Ciò significa che, a differenza di altre realtà di vendita al dettaglio, lo Staff troverà nell’immediato la risoluzione di ogni vostra richiesta.

Un servizio più che completo, che li contraddistingue da tempo e ne fa, ancora oggi, un punto di riferimento assoluto su tutto il territorio sia per il settore degli elettrodomestici che per gli articoli presenti nello Store.

Luce & Regalo si trova a Venafro presso il Centro Commerciale La Madonnella.