La sottoscrizione prevista per il 3 agosto prossimo. Il documento per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici

ISERNIA. Verso la realizzazione del Lotto Zero, per il completamento della strada a scorrimento veloce Isernia – Castel di Sangro, via livera alla sottoscrizione del Protocollo di Legalità tra il Prefetto del capoluogo pentro Franca Tancredi e l’Anas Spa.

L’accordo, che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Ufficio territoriale di Governo per la legalità nel settore degli appalti pubblici in provincia, sarà sottoscritto giovedì 3 agosto, alle 12, alla presenza delle forze dell’ordine, delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali coinvolte e dell’appaltatore, la Vianini Lavori Spa di Roma.