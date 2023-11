di T.A.

Un pezzetto di terra sotto casa -non importa se piccolo-, piacevole lavoro di gomito senza esagerazione alcuna specie se l’età è avanzata, tanta passione, conoscenze specifiche ed il … gioco è fatto ! In effetti sono gl’ingredienti essenziali per allestire un bell’orticello sotto casa, senza fertilizzanti e cose simili, ma arricchito oltre che dalla buona terra, dall’acqua e dal piacevole impegno di un po’ di tempo al mattino, soprattutto dalla passione per la terra e per le coltivazioni orticole in genere. E’ quanto usano fare in tanti a Venafro, patria storica di verdure, ortaggi e similari, addirittura qualcuno allestendo un mini orto sul terrazzino di casa (!) se domiciliati in un condominio o lavorando i pochi mq. di terra ai piedi della propria abitazione. Scopo di tanto ? Non tanto il risparmio, quanto il desiderio di mangiare prodotti bio e genuini, e subito dopo la naturale passione per il lavoro della terra. Cosa si produce e si raccoglie in siffatte dimensioni contenute di terra, ossia sul terrazzino dell’appartamento o sotto casa ? Non certo tanto, ma abbastanza se ci si sa fare. Come ad esempio insalate di vario tipo, finocchi, broccoli, peperoni e pomodori, giusto per dire ! Ma soprattutto si metteranno in tavola prodotti sicuri al 100%, genuini e saporiti al massimo. Oltre che economici ! E scusate se è poco !