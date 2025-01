di Redazione

Lorenzo Rea è uno dei nomi più noti e rispettati nel panorama della musica tradizionale italiana, in particolare per quanto riguarda l’arte dell’organetto. Le sue doti musicali, unite a una straordinaria maestria nell’interpretazione, lo hanno reso un punto di riferimento fondamentale per chi ama e pratica questo strumento, che è diventato uno dei simboli della musica popolare in Italia, in particolare nelle regioni del Sud. Lorenzo ci tiene a informare che ha attivato la pagina radici popolari (canale Instagram ). “Amici vi informo che da oggi la pagina radici popolari (canale Instagram ) resterà attiva, ai fini pubblicitari, come pagina del gruppo “Radici popolari” , dove potrete continuare a seguire le nostre serate e chiederci informazioni. Il mio profilo personale invece è Lorenzo Rea, potete contattarmi personalmente lì.”