Si dice “usato” e “preso in giro” dai 5 Stelle. E per questo lascia il Movimento di Luigi Di Maio per entrare in Forza Italia. Matteo Dall’Osso, alla seconda legislatura con M5S, malato di sclerosi multipla, aveva subito dal suo gruppo la bocciatura di un emendamento che potenziava il fondo per i disabili.

Decisione che lo aveva fatto sentire “solo, umiliato e tradito”. E che lo ha spinto a richiedere l’ingresso nel gruppo parlamentare di Forza Italia. Perché, come dichiara in un’intervista a Il Giornale, “per questo gruppo la diversità è un valore aggiunto e una risorsa”. Per il momento il direttivo frena sulla penale da applicare al deputato.