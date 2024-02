di T.A.

RECORD DI LONGEVITA’ O SBAGLIO DEL MARMISTA CHE REALIZZO’ LA LAPIDE MORTUARIA ?

Al cimitero comunale di Venafro, accedendovi dall’ingresso storico e proseguendo lungo la parete perimetrale in salita sulla sinistra, ci si imbatte in una stranezza unica. Da un monumento funerario, vecchio di decenni ed usurato dal tempo probabilmente perché non più viventi coloro che lo realizzarono o in quanto trasferitisi definitivamente altrove, su siffatto monumento -si scriveva- risalente ai primi decenni del novecento si legge la data di nascita e morte di una donna lì sepolta, ossia 1775/1924 ! Tale Anna … (questo il nome della defunta) sarebbe vissuta ben 149 anni, prima di passare a miglior vita ! Record di longevità, addirittura a livello mondiale, o molto più semplicemente casuale sbaglio del marmista o di altro artigiano che nel secondo decennio del secolo scorso realizzò la lapide mortuaria ? C’è incertezza in merito, ma francamente si opta per la seconda tesi, ossia per lo sbaglio non voluto. Il fatto poi che tale eventuale sbaglio di date continui a fare mostra di se conferma che i titolari del sepolcro funerario in questione siano deceduti o trasferitisi definitivamente altrove, senza fare più ritorno a Venafro. E a ribadirlo ci sono anche i cognomi della defunta (due, evidentemente il suo e quello del marito, coperti per questioni di opportunità), non più presenti tra le famiglie venafrane. Ed allora : record di longevità o sbaglio casuale dell’artigiano ? A chi legge, la risposta !