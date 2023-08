di Antonella Gatta

Il corteo storico di San Donato anche quest’anno si terrà il 7 agosto ore 18:00. Come ogni anno l’evento è organizzato dall’Associazione culturale “Il Costume dell’Anima” che è promotrice di un progetto di ricerca e studio sugli usi e costumi della comunità Longanese.

Prenderanno parte al corteo oltre 60 figuranti che vestiti del costume tradizionale desiderano favorire l’incontro di culture, tradizioni e costumi provenienti dai paesi limitrofi e questo anno eccezionalmente anche da paesi extraeuropei.

L’evento è anche occasione di sfoggio di abiti realizzati dalle sapienti mani delle sarte locali che ne tramandano l’arte sartoriale e di gioielli abruzzesi custoditi gelosamente da generazioni.

Alle ore 18;00 la processione partirà dalla piazza G. Veneziale e raggiungerà la Chiesa Madre di San Bartolomeo Apostolo dove si svolgerà la funzione religiosa ed al termine la processione proseguirà lungo i suggestivi scorci del paese.

A seguire la Proloco locale ed il comitato festa delizierà i partecipanti con stand gastronomici e festeggiamenti musicali.

Anche per il 2023 il corteo longanese si configura come museo a cielo aperto e momento emozionale-esperienziale per riscoprire antichi valori. Non si può mancare.