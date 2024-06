di Redazione

“L’Oncologia Medica di Precisione nel Trattamento del Tumore Mammario” è il titolo del convegno che avrà luogo a Campobasso, nelle giornate di lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno, con inizio alle ore 9.00, presso l’Aula ” Crucitti” del Responsible Research Hospital. Il corso è organizzato e diretto da Andrea Mancuso, Responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia, con il patrocinio della Regione Molise, dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), dell’OMCeO Campobasso (Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso) e dell’OPI Molise (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia). Parteciperanno all’evento alcuni dei maggiori esperti del settore, che, attraverso un’ampia discussione e partecipazione, analizzeranno e condivideranno le evidenze scientifiche riguardanti questa neoplasia. L’obiettivo è migliorare e personalizzare la gestione clinica del paziente: un approccio che tiene conto di vari fattori, come la predisposizione genetica, l’esposizione a rischi ambientali, i biomarcatori specifici e le caratteristiche molecolari delle malattie. La medicina di precisione si basa sull’idea che ogni individuo sia unico e che le malattie non debbano essere trattate in modo generico, ma con terapie “su misura”. L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Fisioterapista, Biologo e Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Per queste categorie sono stati richiesti crediti ECM. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, è necessario compilare e inviare il modulo disponibile al seguente link: https://www.responsible.hospital/loncologia-medica-di-precisione-nel-trattamento-del-tumore-mammario/.

Per leggere il programma, consultare il link di seguito: https://www.responsible.hospital/wp-content/uploads/2024/05/Brochure_Web_compressed.pdf