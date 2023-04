L’on. Lotito sulla presunta inefficienza dei parlamentari molisani e Chiacchiari (FdI di Isernia) replica duro

Lotito, parlamentare di Forza Italia, accusa di inefficienza i parlamentari molisani e da Domenico Chiacchiari, consigliere comunale isernino di Fratelli d’Italia, arriva la secca e stizzita replica. “Ma come si permette ?”, ribatte l’esponente pentro del partito della Meloni che non accetta “le bastonate” al Molise da esponenti politici non molisani ed auspica comunque la compattezza del centrodestra in vista delle elezioni regionali del Molise. Aria di burrasca o, se non proprio tale, quanto meno di forti dissensi interni nel centro destra molisano. Ad accendere la miccia il parlamentare azzurro Lotito, eletto in Molise coi voti dei molisani e che ai microfoni di un’emittente giornalistica molisana nel corso di un incontro di esponenti politici del centrodestra molisano ha sparato a zero contro la presunta inefficienza –a suo dire- dei parlamentari molisani. Li ha tacciati apertamente di azione politica non adeguata alle necessità della regione, invitandoli a cambiare nell’interesse dei molisani. Ci sono scadenze precise – è stato il pensiero di Lotito- per cui c’è bisogno di attività politica ed impegni anche per sanare il forte debito delle casse regionali. Viceversa il Molise è destinato a scomparire, sempre a detta dell’azzurro. Immediata e stizzita la replica di Domenico Chiacchiari,consigliere comunale isernino di Fratelli d’Italia, che ha ricordato l’impegno delle forze politiche molisane a sostegno del futuro della regione e dei molisani. “Come si permette l’on Lotito –ha affermato Chiacchiari in tv- che non conosce affatto la realtà molisana ! Mi meraviglio che nessuno dal centrodestra regionale abbia replicato a simili offese !”. Quindi lo stesso esponente politico pentro, interrogato sulle prossime regionale del Molise e sulla compattezza del centrodestra, si è detto convinto che il centrodestra si presenterà compatto all’importante scadenza elettorale per ribadire il governo della regione.