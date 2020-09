Necessito con tutto il cuore ringraziare i cittadini molisani per aver espresso con grande maturità, il proprio assenso, il proprio Sì per dimezzare il numero dei parlamentari in Italia che, è noto, sono tra i più numerosi e i più pagati in Europa.

È quanto dichiarato da Lorenzo Lommano del comitato nazionale per il Sì. Come Presidente del Comitato per il Sì, ha continuato Lommano, nonostante le stravaganti e ormai note posizioni della maggior parte dei partiti molisani, totalmente assenti, reputo questa vittoria del Sì come la vittoria dei cittadini, la vittoria della democrazia popolare italiana.

Riaffermo ovviamente, che questa non è la vittoria di nessun partito politico, ma è esclusivamente la vittoria della stragrande maggioranza dei cittadini e degli elettori italiani e molisani. Il Molise quindi, ne esce più forte e più maturo, soprattutto per la presa di coscienza dei molisani che hanno evidenziato con il loro voto le loro giuste distanze dai partiti abituati a fare solo chiacchiere.

Vedrete adesso, che nelle dichiarazioni di molti esponenti molisani, muti fino a poche ore fa o schierati con il No, si diranno soddisfatti per la vittoria del Sì.

Ringrazio il vice coordinatore Giovanni Muccio che molto si è speso, e il consigliere regionale Aida Romagnuolo di Prima il Molise, l’unico Consigliere Regionale che ci ha messo la faccia e che ha fatto con grande convinzione la sua campagna elettorale per il Sì. Grazie Molise!