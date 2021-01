Ad annunciarlo ai roccolani, con un post su Facebook, è il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi.

“Cari Roccolani, con immenso piacere vi comunichiamo che a partire da lunedì 18 gennaio l’ufficio postale di Roccamandolfi ritornerà nuovamente operativo tutti i giorni dal lunedì al sabato. Ringraziamo di cuore tutte le istituzioni e tutti i cittadini che a vario titolo ci hanno affiancato in questa battaglia. Grazie a tutti per aver mostrato interesse e determinazione per la risoluzione di una problematica molto sentita e sofferta, soprattutto dalle fasce più deboli impossibilitate a spostarsi nei comuni limitrofi per accedere a servizi essenziali come quelli postali“.