Corona di fiori alla statua della Vergine portata in cima al campanile della Basilica di San Nicandro dai Vigili del Fuoco di Isernia ed applausi fragorosi del pubblico presente sul piazzale del sito francescano

Benedetto ed inaugurato anche il Presepe in Basilica.

Venafro, come avviene puntualmente da anni su iniziativa promossa decenni orsono dai Frati Cappuccini del Convento Francescano della città, ha omaggiato l’Immacolata nella ricorrenza dell’Immacolata Concezione.

L’ha fatto deponendo una corona di fiori alla statua della Vergine in cima al campanile della Basilica del Patrono San Nicandro, benedetta dal Guardiano del sito francescano F. Jossy Hernandez e portata a braccio in alto dai Vigili del Fuoco di Isernia presenti nella circostanza coi mezzi del Corpo e col caporeparto Nicolino Di Palmo, che ha materialmente fissato la corona alla statua dell’Immacolata, col vigile coordinatore Felice Cavona e col vigile Ciro Salzano. Al termine sirene spiegate degli stessi Vigili del Fuoco ed applausi del pubblico presente sul piazzale del sito francescano. Quindi i saluti del sindaco Ricci e l’invito di F. Hernandez ad una vita in sintonia coi migliori principi nel nome della Madonna. Poco prima l’inaugurazione e la benedizione dell’artistico Presepe allestito in Basilica dall’operaio di origine campana Nicola Lombardo, coadiuvato dai giovani venafrani Antonio Celeste e Antonio Caranci.