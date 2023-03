La Festa della Donna oggi ? Tutt’altro rispetto al passato quando donne di ogni età nella serata dell’8 marzo salivano -loro sole!- sul pullman del paese molisano di residenza per una pizza “al femminile” in una pizzeria della zona lasciando mariti e figli a casa! Oggi la situazione è diversa e le donne festeggiano sì, ma hanno in mente ben altro. Si prendano quelle del CIF di Venafro, il Comitato Italiano Femminile della città presieduto dalla prof. Alba Galardi, che hanno ricordato con una celebrazione religiosa due donne, l’ins. Gilda Passarelli di Pozzilli e la prof. Carla Bombardieri di Venafro, recentemente scomparse, prima di ritrovarsi in un simpatico momento conviviale in parrocchia nel centro storico venafrano.

Nella circostanza non è mancato l’omaggio floreale alle donne della serata da parte di Mauro Mugnolo, che ha allestito un gran cesto con mazzetti di magnifiche mimose legati con nastro celeste, così da abbinare il giallo ed il celeste in omaggio alle donne ucraine ed alla loro bandiera nazionale. Un gesto altamente apprezzato, come la serata. E le donne venafrane presenti nel salone parrocchiale hanno gradito tantissimo, ritirando ben volentieri le splendide mimose con nastro celeste e festeggiando idealmente da Venafro le donne ucraine.