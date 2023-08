L’OLIO EVO LICINIUS DI VENAFRO PREMIATO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Grande soddisfazione per gli Oli Evo della Regione Molise, vincitrice in campo internazionale con Evo Licinius della medaglia d’oro Dubai. Anche la redazione enogastronomica di Positanonews gioisce e si complimenta , in quanto segue da anni il lavoro incessante sul territorio di Ernesto Di Muccio, titolare dell’azienda di famiglia,che non si risparmia nel presentare, divulgare e far conoscere il suo prezioso prodotto. La caparbietà è stata premiata alla grande, il mondo agricolo è così, si semina, si semina, si raccoglie, si migliora, si implementa con grande lavoro e professionalità e poi arrivano i risultati. Il prodotto e il produttore in questo caso li meritano tutti tutti. Con Ernesto Di Muccio, nelle varie occasioni, si discute, tale le sue competenze, non solo del suo prodotto, ma anche degli andamenti del mercato internazionale, come far soppiantare i grassi animali con quelli vegetali dal mondo nord europeo, e tante altre importanti argomentazioni relative al Bio. L’azienda agricola Di Muccio è una piccola azienda olivicola situata nel comune di Venafro (IS) e fa parte del più noto Parco dell’ Olivo di Venafro. L’olio extra vergine di oliva LICINIVS , prodotto dalla famiglia Di Muccio già dal 1948, è ottenuto unicamente da olive coltivate nella propria azienda ed appartenenti ad una delle più antiche varietà della regione Molise: la Monocultivar Avrina. L’amore per la propria terra e le tradizioni hanno portato alla produzione di un olio limitato nelle quantità ma eccellente nelle caratteristiche nutrizionali ed organolettiche. Gli uliveti sono curati senza uso di pesticidi, seguendo i ritmi della Natura sempre con la stessa passione e attenzione di 80 anni fa. Olio extravergine LICINIVS un’eccellenza italiana pluripremiato a livello, nazionale, internazionale e mondiale. L’azienda Agricola famiglia Di Muccio con il suo olio EVO LICINIVS continua senza ostacoli ha conquistare importantissimi successi , ben 18 solo quest’anno 2023.

Tra questi:

1°PREMIO NAZIONALE L’ORO D’ITALIA;

1°PREMIO NAZIONALE LE GOCCE D’ORO D’ITALIA;

1° PREMIO INTERNAZIONALE L’ORO DEL MEDITERRANEO;

1° PREMIO LE GOCCE D’ORO INTERNAZIONALE;

1° PREMIO L’ORCIOLO D’ORO ;

PREMIATO DA GAMBERO ROSSO ( Guida di Gambero Rosso);

1° PREMIO MONDIALE LODO, con la seguente definizione :

Olio EVO LICINIVS Lodevole, Unico ed Emozionante .

Per ultimo in ordine cronologico ovviamente L’italia con olio EVO LICINIVS conquista la medaglia d’oro mondiale a Dubai .

Per il migliore olio evo LICINIVS al mondo con la sua particolarissima oliva a Aurina al mondo, autoctona di Venafr(is).

Esente da qualsiasi uso di antiparassitari.

L’ITALIA con LICINIVS EVO ULTRA PREMIUM sul tetto del mondo, ha conquistato Dubai e il mondo intero.

T.A.