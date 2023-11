di T.A.

Soddisfazione piena dell’Odg Molise, l’ordine professionale di giornalisti, pubblicisti e tecnici dell’informazione in ambito regionale. L’Asrem Molise, recependo le istanze della categoria in questione, ha appena bandito “un concorso a tempo indeterminato -informa l’Odg- per un posto di specialista della comunicazione istituzionale. Sul sito dell’Odg è reperibile il bando per chi fosse interessato”. La soddisfatta chiusura del messaggio : “Trattasi di una vittoria -perviene dal citato Ordine- per la categoria e per gli sforzi profusi dall’Ordine”.