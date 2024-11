di T.A.

L’Ordine dei Giornalisti del Molise ha appena firmato importanti convenzioni con l’Università del Molise. Riguardano ambiti di rilievo, come la convenzione con l’Unimol per il percorso didattico/economico agevolato per chi intende laurearsi, nonché il protocollo d’intesa OdgMolise/Usr su formazione ed osservatorio sui minori.