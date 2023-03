“ Il patriarca “ di Venafro : l’enorme e bellissima quercia secolare nel cuore della piana dell’estremo Molise

dell’ovest, assolutamente da preservare

Sarebbe stato individuato “il patriarca” arboreo nel cuore della pianura venafrana nell’estremo Molise

dell’ovest. Trattasi dell’enorme quercia -non è stata misurata materialmente, ma si pensa di non essere

molto lontani dalla realtà se si parla di 15/20 metri di altezza, altrettanto in larghezza e circonferenza del

tronco sull’ordine di 7/8 metri, tanto da occorrere cinque/sei persone a braccia aperte e tenendosi per

mano per “abbracciarla” – situata nel cuore della magnifica e verdeggiante pianura venafrana. Tale

bellissimo “patriarca” è nato e cresciuto, ovviamente su proprietà privata, giusto a lato della trafficatissima

“Strada 25” o “Via Vecchia”, il budello asfaltato di km. 5 che solca giusto nel mezzo la piana di Venafro e

che sulla carta, in origine, doveva servire esclusivamente per il traffico dei mezzi agricoli per il lavoro dei

campi. Con gli anni però è diventata una sorta di tangenziale sud all’abitato venafrano ed è percorsa

giornalmente, anche ad altissima velocità da traffico interregionale leggero e pesante diretto o proveniente

dalla Campania. Ne consegue che il flusso dei motori sia tanto e conseguentemente numerose le minacce

alla sopravvivenza del secolare “patriarca” di quercia, un esemplare assolutamente magnifico e suggestivo

a vedersi. Ergo, necessita la sua immediata, continuativa ed accorta protezione/tutela per prevenire

danneggiamenti o altro di nocivo alla sua sopravvivenza. Nel frattempo chi transita a piedi, in bici o su

motori lungo la “Strada 25” o “Via Vecchia” si gode con gli occhi tale imponente “patriarca”, magnifico

biglietto da visita della natura molisana, a partire dall’accogliente e salutare Piana di Venafro.