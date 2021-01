Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Isernia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Coronavirus.

In particolare i militari della Stazione di Rionero Sannitico hanno sorpreso alcuni giovani, che in orario serale, si erano appartati in un luogo lontano dall’abitato per fumare degli spinelli. Gli interessati non sono riusciti a sottrarsi al controllo e nella circostanza sono stati rinvenuti in loro possesso e sequestrati uno spinello ancora acceso, solo in parte consumato contenente hashish e un pezzo della stessa sostanza nascosto all’interno di carta stagnola che uno dei giovani aveva cercato di nascondere. Tutti i presenti sono stati segnalati alla Prefettura di Isernia per le determinazioni di competenza, stabilite dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

I Carabinieri della Stazione di Forli del Sannio invece, intervenuti per sedare una lite tra due persone nei pressi di un bar, hanno identificato solo uno dei due poiché l’altro era riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia.

L’uomo lì presente, che teneva un’andatura barcollante, veniva colto in evidente stato di ubriachezza, manifestava alito fortemente vinoso e linguaggio sconnesso. Per tali ragioni l’interessato veniva contravvenzionato in via amministrativa con una sanzione di 309 euro.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta e incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.