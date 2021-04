Nella serata del 21 aprile u.s. la Polizia di Stato è intervenuta presso l’ex stadio Romagnoli dove era stata segnalata una violenta lite tra giovani. Gli Agenti della Squadra Volante, arrivati sul posto, accertavano la presenza di alcuni ragazzi che discutevano animatamente e si strattonavano; l’immediato intervento della Polizia, pur non senza difficoltà, riportava alla calma i giovani. Nel frangente uno dei presenti si allontanava di corsa dal luogo sottraendosi di fatto all’identificazione; contestualmente un altro giovane, alla vista della Polizia, buttava per terra un coltello da cucina con lama di cm 20, successivamente recuperato dagli Agenti e posto in sequestro; necessario anche l’intervento di un’autoambulanza per trasportare presso il locale Pronto Soccorso uno dei ragazzi che nella colluttazione aveva riportato lesioni. La successiva attività di p.g. posta in essere presso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso conduceva all’individuazione del ragazzo che si era sottratto al controllo, il quale veniva identificato per un minorenne del capoluogo, lo stesso che aveva procurato le lesioni al ragazzo trasportato in ospedale, mentre, il giovane che si era disfatto del coltello veniva segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Campobasso per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Determinante nella vicenda l’immediato intervento degli uomini della Squadra Volante che, riuscendo a calmare i contendenti, impedivano il degenerare della situazione in conseguenze più gravi. Va comunque evidenziato come nello stesso luogo, nel decorso mese di febbraio, si era verificata un’altra violenta lite tra giovanissimi a seguito della quale la Polizia di Stato segnalava 4 ragazzi alla locale Autorità Giudiziaria.