Da oggi (13 luglio) e sino a martedì 24 ci sarà una presenza azzurra in Molise. Quella cioè della nazionale under 18 maschile affidata al coach venafrano Andrea Capobianco che rifinirà la preparazione in vista degli Europei di categoria in programma in Lettonia dal 28 luglio al 5 agosto.

Il gruppo azzurro, reduce da una prima fase di ritiro a Roseto degli Abruzzi conclusa con un torneo internazionale con Russia, Turchia e Lituania, rifinirà la preparazione a Campobasso sul parquet del PalaVazzieri con allenamenti aperti al pubblico. Non solo. Nell’impianto di via Svevo ci sarà spazio per diversi confronti. Sabato 14, nel tardo pomeriggio (ore 19.30), spazio ad uno scrimmage contro la Finlandia.

La nazionale scandinava sarà tra le avversarie degli azzurri anche nel quadrangolare ‘International basket challenge: the Molise Project’, evento giunto alla sua seconda edizione previsto da lunedì 16 a mercoledì 18 nella stessa struttura di via Svevo. Oltre ad azzurri e finnici sul parquet saranno impegnate anche le nazionali di Ucraina ed Inghilterra.

Le gare saranno in programma al pomeriggio per ogni sessione alle 18 e alle 20.30. Lunedì ci saranno nell’ordine Ucraina-Finlandia (ore 18) ed Italia-Inghilterra (ore 20.30). Martedì nel programma Finlandia-Inghilterra (ore 18) ed Italia-Ucraina (ore 20.30). Mercoledì, infine, la chiusura con alle 18 Ucraina-Inghilterra e successivamente Italia-Finlandia (ore 20.30).

Per la nazionale italiana under 18 sarà la seconda presenza consecutiva in regione e si tratterà dell’occasione per definire quelli che saranno i dodici elementi che faranno parte del roster nella kermesse baltica, laddove gli azzurri saranno al via nel raggruppamento A comprendente, oltre ai lettoni padroni di casa, anche Croazia e Grecia in un vero e proprio ‘girone di ferro’.

Il torneo quadrangolare ‘Internation basket challenge: the Molise Project’ sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 16 al mattino, dalle 10.30, presso la sala riunioni del Coni Molise a Campobasso. Una delegazione dell’Italbasket, poi, sarà ospite presso la giunta regionale dalle 11.30 per uno scambio di omaggi con il governatore Donato Toma.