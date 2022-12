Dopo il riscontro positivo con l’economico-sportivo, l’istituto “Leopoldo Pilla” di Campobasso, per l’A.S. 2023/24, propone un altro indirizzo quinquennale, attivo in pochissime scuole italiane, la cui strutturazione tiene conto delle mutate esigenze formative nel mondo della scuola e delle nuove richieste nel campo del lavoro. Partirà, dunque, l’indirizzo Turismo e Comunicazione digitale, un corso di studi che avrà una sua peculiarità sin dal primo anno. L’intento precipuo è quello di rinnovare il turismo, alla luce anche delle emergenze climatiche globali, dando sempre più spazio alle nuove tendenze eco/sostenibili di settore. Sin dal primo anno, pertanto, materie curriculari come Economia e Geografia saranno proposte secondo un preciso scopo: fornire gli spunti necessari per un approccio evoluto e civico al turismo.

Anche il trilinguismo contribuirà in modo determinante alla formazione degli studenti, dando un taglio precipuamente turistico allo studio. L’altra grande novità è rappresentata dall’introduzione della comunicazione digitale: in un contesto sempre più dominato da Internet e dai social network, gli studenti, sin dal primo anno, approfondiranno le dinamiche del Web, sviluppando diverse capacità mediatiche, determinanti anche nel settore turistico. Verrà curata, in particolare, la comunicazione per immagini, che esalta la creatività degli studenti, sempre più attratti dalla immediatezza, dal potere evocativo e dalla universalità del linguaggio non verbale. Questo percorso di studi, quindi, potenzierà le strategie di comunicazione visiva, con l’obiettivo di trasmettere istantaneamente un concetto, stimolare un’emozione o produrre veloci associazioni d’idee.

Gli sbocchi lavorativi di questo indirizzo sono variegati: si può aspirare all’inserimento nelle grandi catene alberghiere oppure all’affermazione nel mondo degli eventi; da non trascurare, inoltre, il mondo giornalistico e digitale, che offre svariate opportunità lavorative. Alla fine del percorso scolastico superiore, gli studenti potranno scegliere di proseguire gli studi, optando per facoltà più pertinenti all’indirizzo, come Scienze del turismo, Economia del turismo, Lingue straniere o Comunicazione digitale.

L’Istituto Pilla sarà lieto di accogliere genitori e studenti ai prossimi Open Day del 18 dicembre 2022 e del 15 gennaio 2023; nel corso di questi appuntamenti, i docenti, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, si metteranno a disposizione dei visitatori per qualsiasi chiarimento e curiosità.

Per ulteriori info: www.pillacb.edu.it