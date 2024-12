di Redazione

Una variegata e ricca offerta formativa, un ampio ventaglio di opportunità ed interessanti prospettive occupazionali per chi sceglie di proseguire gli studi superiori in una delle quattro Scuole del capoluogo molisano che fanno capo all’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini- Montini- Cuoco”.

Sabato 14 dicembre dalle ore 16 alle 18 e domenica 15 dalle ore 9 alle 13 è in programma l’Open Day dell’Istituto Biotecnologico “Pertini” di via Scardocchia, una scuola che garantisce una solida cultura scientifico-tecnologica. Dopo il biennio si potrà scegliere tra due percorsi: Biotecnologie ambientali e sanitarie. Altra occasione per visitare l’Istituto Biotecnologico domenica 19 gennaio dalle ore 9 alle 13.

Sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle 18 Christmas Open Lab per l’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Cuoco” di corso Bucci. I visitatori avranno l’opportunità di mettersi alla prova con i laboratori Web Community, Odontotecnico e Socio Sanitario.

L’Istituto per l’Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane di via Manzoni propone due date per dare il benvenuto a studenti e genitori. Doppio appuntamento, domenica 15 dicembre e domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per entrambe le date, per presentare un curriculum di studi caratterizzato dall’apprendimento di tematiche legate alle tecniche di gestione delle aziende agricole e dei problemi legati alle norme di salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari in difesa del consumatore e dell’ambiente.

Sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 15.30 alle 18.30 sarà anche la volta dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato “Leopoldo Montini” di via San Giovanni che illustrerà l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.

Per informazioni si può visitare il sito dell’I.I.S. “Pertini” www.itaspertini.edu.it

Contatti: Il Dirigente Prof. Umberto Di Lallo 339.8930895