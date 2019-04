Nella mattinata di ieri, il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, si è recato in visita istituzionale presso l’Istituto Comprensivo “F. Amatuzio – Pallotta” di Bojano per premiare la scuola per essersi aggiudicata 3° assoluta al Concorso nazionale “Il mio Nessun parli…”, dopo un’impegnativa selezione di progetti presentati da circa 1350 istituti di tutta Italia, e per ringraziarla per aver portato in alto il nome del Molise.

“Un grande momento di festa -dichiara il Presidente del Consiglio- ricco di emozioni intense, messaggi forti organizzato per far conoscere e per farci rendere conto di cosa sono stati capaci di fare i nostri ragazzi, con il grande sostegno del personale docente, delle famiglie e delle associazioni culturali locali, e soprattutto farci rivivere come loro stessi hanno vissuto questa esperienza educativa”.

Continua Micone- “Un traguardo importante, di cui siamo fieri e orgogliosi, raggiunto da una scuola molisana che è riuscita a dimostrare lodevolmente, a livello nazionale, di essere al passo con i tempi e saper coniugare arte e creatività, utilizzando l’innovazione digitale. In momento difficile dove nell’era di internet e della tecnologia spesso appare anacronistica l’affermazione diretta alla riscoperta dell’arte. La custodia della memoria è un fattore determinante per l’identità sociale, il profilo culturale, la storia di una comunità”.

“La scuola –chiosa il Presidente- ha avuto quella marcia in più di allargare il suo orizzonte al territorio circostante, indicando le possibilità che l’ambiente offre ai nostri ragazzi. Vi è stata l’interazione coinvolgente, sia in termini di integrazione di risorse logistiche ed umane, che di scambio culturale, che ha dato la concreta e tangibile opportunità al territorio di recuperare la propria “vocazione”, la propria memoria, in spazi anche lontani, rendendola visibile anche grazie alle nuove connessioni rese possibili dalla rete “virtuale” e di rinforzare il senso di appartenenza, identità, consapevole e aperta, e radicamento dei ragazzi alla propria terra, attraverso componenti diversi del sistema scuola ed extra-scuola.

“Voglio ringraziare – continua il Presidente- nome mio e di tutto il Consiglio regionale, gli studenti che sono stati i veri protagonisti del Progetto ed un infinito grazie va al Dirigente scolastico, dott.ssa Carla Quaranta, ed a tutto il personale docente per le attività quotidiane svolte, attente e lungimiranti, che riescono a trasmettere ed insegnare il vero senso della Vita e il valore delle esperienze, coinvolgendo scuola e territorio attraverso una didattica inclusiva ed educante”.

“La Presidenza del Consiglio -conclude Micone- ha voluto fortemente riconoscere l’iniziativa come momento di crescita, di coinvolgimento attivo e partecipato dei giovani, e di orgoglio per tutto il Molise di avere ragazzi con menti fresche e brillanti che ci hanno fatto conoscere anche fuori dai confini regionali. Menti che rappresentano il nostro patrimonio di oggi e costruttori della società futura.

Ragazzi che, con passione e determinazione, hanno fatto sì che l’idea progettuale si trasformasse in vittoria grazie al loro entusiasmo contagioso che è riuscito a far innamorare noi adulti delle loro idee e dei loro sogni. A dimostrazione che passione e determinazione posso divenire il vento capace di traghettare le vele verso orizzonti infinti, che non conoscono confini spaziali e temporali”.