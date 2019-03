L’Istituto Comprensivo “F. Amatuzio – Pallotta” di Bojano si afferma ancora una volta protagonista e per l’occasione lo dimostra in ambito nazionale. Dopo lo straordinario risultato 1° Classificato per la categoria Scuole Primo Ciclo della Regione Molise per il Premio Scuola Digitale 2018, svoltosi all’interno dell’evento Futura Campobasso lo scorso novembre, L’I.C. “F. Amatuzio – Pallotta” di Bojano è stato direttamente invitato, alla premiazione e partecipazione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’iniziativa “#FuturaGenova” – Settimana della scuola digitale (4-6 aprile 2019) dove verrà decretata la graduatoria finale.Con riferimento all’Avviso prot. n. 35927 del 21 settembre 2017, le Istituzioni scolastiche di tutta Italia coinvolte sono risultate 1.350.

L’iniziativa denominata “Il mio nessun parli…” promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (Cnapm) presieduto dall’ex Ministro Luigi Berlinguer, è nata con l’intento di valorizzare la musica e le altre arti, anche nella loro declinazione digitale, come elementi centrali della pratica educativa nelle nostre scuole.

Una commissione di esperti e artisti ha ritenuto M. U. S. I. C. A. A. (Musica Unità e Sintesi In Cento Anni d’Arte), questa l’idea progettuale presentata in concorso dall’Istituto Comprensivo con un video di tre minuti, tra i 6 lavori più originali presentati dalle istituzioni scolastiche di tutta Italia. Il progetto, un percorso di apprendimento innovativo incentrato sull’arte e la creatività, un tuffo nelle varie scansioni artistiche ed espressive del Novecento con l’utilizzo di vari linguaggi: dalle parole (poesia) alle immagini (pittura), dai suoni (musica) ai movimenti del corpo (danza) e così via. Un viaggio artistico-musicale interdisciplinare relativo ad un ben preciso periodo storico, dalla battaglia di Caporetto alle “prigioni” di Caparezza (1917 – 2017)

Una delegazione della Scuola Secondaria di Primo Grado, parteciperà quindi all’iniziativa nazionale “#FuturaGenova”, che si svolgerà a Genova dal 4 al 6 aprile 2019. La premiazione è prevista per le ore 16.30 del 5 aprile 2019 nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa.