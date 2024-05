di Redazione

La candidata sindaca della coalizione progressista partecipa alla presentazione dei trentadue candidati del M5S per lavorare bene insieme.

“Con grande generosità gli esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno messo a disposizione la loro esperienza, la loro professionalità e le loro competenze per concorrere, nella coalizione progressista, alla crescita vigorosa della città capoluogo. La sintesi non sono io, ma le scelte programmatiche avanzate nel programma, frutto di un’intesa chiara e forte, che partendo dal lavoro svolto e dai risultati raggiunti, mette in campo nuove idee e proposte per la nostra Campobasso per accrescere la qualità della vita di tutte le cittadine e i cittadini”. La candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte presenta la lista del Movimento Cinque Stelle con Antonio Federico, coordinatore regionale del Movimento. “E’ la terza volta che presentiamo la lista del Movimento alle elezioni comunali – ha detto in apertura Federico – la prima volta sono entrate in Consiglio quattro persone che sono state la colonna del Movimento Cinque Stelle qui a Campobasso: Simone Cretella, Luca Praitano, Paola Felice e Roberto Gravina. Cinque anni dopo abbiamo vinto le elezioni con Roberto Gravina sindaco e con una lista di persone piene di entusiasmo, alcuni alla prima esperienza, e che ora si sono riproposti per questo terzo giro elettorale che non è improvvisato ma basato su idee chiare, su un percorso costruito sulla città che mettiamo a disposizione di tutti e, innanzitutto, della coalizione progressista che vede in Marialuisa Forte la persona che riesce a trovare un equilibrio tra diverse sensibilità. Partiamo da cose concrete, progetti già in cantiere, lavori in fase di realizzazione e tanti nuove iniziative che vogliamo realizzare con le liste del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde, Sinistra Italiana, Movimento per l’equità territoriale e Partito Socialista. Tante forze che, insieme, stanno dando un contributo per la città. Sono convinto – ha concluso Federico – che la bontà delle cose realizzate e la generosità con cui mettiamo il lavoro svolto a disposizione della coalizione, verrà premiato perché, già oggi, molti cittadini apprezzano e riconoscono il nostro operato. La lista rappresenta la continuità dell’amministrazione e l’innovazione perché è composta da amministratori uscenti, consiglieri e assessori, ma anche da persone nuove che si sono avvicinate al Movimento da pochi mesi o che hanno seguito il lungo percorso iniziato, anni fa, con il gruppo territoriale campobassano che fa parte di una rete del Movimento Cinque Stelle nei territori su cui sta puntando tantissimo anche il presidente Giuseppe Conte.”