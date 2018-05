di Stefano Venditti

Era talmente grande la gioia di condividere con noi quella che a tutti gli effetti è stata una delle esperienze più esaltanti della sua vita che Lorena Ziccardi, appena atterrata sul territorio italiano di rientro dal Marocco, ci ha subito rintracciato via telefono per farci partecipe della sua immensa felicità.

“E’ stata un’esperienza che mi ha fatto provare un caleidoscopio di emozioni. Da premettere che per motivi logistici ed organizzativi non ho potuto portare con me la protesi della gamba e, per questo, mi sono fatta tutti i chilometri a piedi con l’ausilio delle mie fidate stampelle. Grazie a questa opportunità ho potuto vivere in prima persona la cultura, la bellezza, la storia, la civiltà di un popolo e di un Paese eccezionale. Ho dormito in tenda, in mezzo al deserto, in una stanza di albergo, ospitata da alcune famiglie, immersa in una natura selvaggia ma affascinante e malgrado il mio handicap sono riuscita a godermi fino in fondo un qualcosa di davvero unico.

Mi sono messa nuovamente a confronto con i miei limiti e con la mia grande voglia di accumulare esperienze nei vari ambiti della vita per costruire nella più ampia accezione del termine una mia personalità a 360 gradi. Malgrado la stanchezza le sensazioni positivi hanno avuto la meglio e tutto la positività che mi infondeva la natura selvaggia che mi circondava mi ha permesso di vincere tutte le prove atletiche, tanto da risultare alla fine del reality la vincitrice sul campo. Quella di quest’anno non ha nulla a che fare con la mia precedente partecipazione a Tenerife.

In Marocco ho avuto modo di scavare più all’interno di me stessa e di vivere un qualcosa di quasi inaspettato tante sono state le emozioni provate lungo tutto il tragitto. Ho avuto dei compagni di viaggio stupendi, ma la cosa più importante è il viaggio che sono riuscita a fare dentro e fuori di me. Dal Marocco torna una nuova e più grintosa Lorena pronta ad affrontare le sfide della vita e dello sport con più determinazione di prima. Sono quelle esperienze che, forse, riesci a fare una sola volta nella tua vita e che ti segnano profondamente nell’animo e nella mente.

Questo è stato per me il Marocco, questo è stato il viaggio nella sua eccezione fisica e spirituale del reality sociale. Lo slogan che accompagnava la quinta edizione era “oltre i propri limiti”, sono certa di averli superati e di aver alzato, come si suol dire, ancor di più l’asticella – ha spiegato Lorena Ziccardi –“. Ora per completare la programmazione del reality “L’Isola sono io 2018” manca solo il vincitore che scaturirà dai voti che giungeranno attraverso il web dal sito www.ilmondodimilla.it. Le puntate de “L’isola sono io 2018”, invece, sono già visibili da ieri sui seguenti canali: Sky 908, Rt38, Extratv, Antenna Blu, Tgyou24.