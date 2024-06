di Redazione

Il Centro Studi Alto Molise ancora una volta elemento insostituibile della cultura agnonese e molisana in genere, attraverso un nutrito programma di eventi, presentazione libri ma soprattutto convegni che animeranno l’estate 2024. Noti personaggi saranno presenti a Agnone come relatori di incontri o autori di testi. Come il Convegno sul tema dell’Islam Europeo di sabato 22 giugno in presenza di Gianfranco Fini al Teatro Italo-Argentino di Agnone che per l’occasione aprirà i battenti all’interessante appuntamento col noto politico, alle ore 17.30 per parlare di un argomento davvero d’attualità. “L’Islam europeo e la laicità delle nostre istituzioni, oggi una reciproca diffidenza. Domani?”. Tema intrigante alla luce degli eventi politici e sociali di questo momento storico senza dimenticare anche l’aspetto religioso visto che tra gli italiani, l’82,1% risulta cristiano (il 79,7% cristiano cattolico), il 16,2% si dichiara ateo o agnostico e l’1,7% professa altre religioni ed in primis l’Islam. L’incontro è stato organizzato in coprogettazione con la Diocesi di Trivento.