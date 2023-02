Quando il cittadino si prodiga per informare con scritto e foto di appuntamenti particolari è giusto riconoscergli meriti e qualità, citandolo come solerte e preciso “collaboratore” dell’informazione. E’ il caso dell’amico pensionato isernino Gianni Perna, puntuale nel trasmettere informazioni e quant’altro della sua terra di origine e residenza. Un doveroso e piacevole dargli atto, riportandone il nome, del suo prezioso impegno nel sociale a favore del prossimo. Spazio perciò a quanto il nostro ha fatto pervenire in redazione perché che tutti sappiano del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe in corso di svolgimento nel capoluogo pentro. “Dal 23 al 26 febbraio -attacca il simpatico informatore- si sta svolgendo a Isernia il Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, con Isernia protagonista assoluta. Il 23 scorso c’è stata l’apertura dell’info point presso l’Auditorium Unità d’Italia, cui è seguita la presentazione di libri e cortometraggi sui carnevali. Tra gl’intervenuti da segnalare il direttore artistico Mauro Gioielli e l’ideatore del tutto Fernando Ferri, colonna portante. Nei prossimi giorni in calendario un ricco programma, con un importante convegno a Campobasso presso l’ex Gil”. “Da segnalare -aggiunge Gianni Perna- la presenza di esperti italiani e stranieri per siffatto evento carnevalesco, il concerto presso l’Auditorium pentro e nei giorni 25 e 16 febbraio il Grande Corteo in maschera con 250 figuranti provenienti da ogni dove. Facile prevedere la grande cornice di pubblico per assistere ed applaudire la sfilata che si concluderà in piazza Andrea d’Isernia per il gran finale”. Quindi l’entusiastica conclusione del nostro zelante informatore : “Si calcola che per siffatto Carnevale saranno presenti quotidianamente diecimila spettatori per un autentico successo sociale !”.