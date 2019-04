Ad annunciarlo è la stessa Sara Ferri con un post su Facebook in cui scrive

“Sono candidata alle elezioni Europee nel collegio meridionale (Molise, Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata) nella lista La Sinistra. Sono orgogliosa e felice di poter rappresentare, assieme a tante e tanti altri validissimi compagni, una proposta politica che metta al centro la persona, i diritti e un’idea collettiva di crescita. Si parte!”

Mercoledì 17 aprile, alle ore 10:30, presso la sede regionale del Partito della Rifondazione Comunista, in via Marconi 179 a Campobasso, si terrà una conferenza stampa di presentazione della lista per le elezioni europee “LA SINISTRA”.

Saranno presenti il segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista Silvio Arcolesse, il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo e la candidata nella circoscrizione meridionale Sara Ferri.