Roberta Celli, giovane farmacologa isernina dell’Unità di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed, è a San Diego, negli Stati Uniti, per presentare uno studio scientifico che ha come focus le assenze epilettiche in età pediatrica.

La Celli relazionerà al congresso Neuroscience 2018, il più importante a livello mondiale nel settore delle neuroscienze. I piccoli pazienti che sono affetti da assenze perdono la capacità di contatto con la realtà che li circonda, hanno un’espressione di vuoto sul volto, ma non cadono a terra né presentano convulsioni.

Sebbene in commercio esistano dei farmaci impiegati per il trattamento delle assenze epilettiche, più del 20% dei pazienti risulta refrattario alla terapia convenzionale. Sono dunque necessarie nuove strategie terapeutiche.

Il progetto presentato dalla dott.ssa Celli suggerisce i recettori metabotropici per il glutammato (mGlu) come nuovi target terapeutici per il trattamento delle assenze epilettiche, data la loro posizione strategica nel circuito cerebrale coinvolto nello sviluppo della patologia.