di Redazione

L’Isernia Gospel Choir compie 10 anni: parte il tour ‘Sing together… Again!’.

La compagine isernina celebrerà l’importante traguardo il 5 gennaio con un imperdibile concerto finale: ospite speciale dagli Usa pastor Ron Ixaac Hubbard. Conferenza stampa di presentazione giovedì 12 dicembre. L’Isernia Gospel Choir compie 10 anni e festeggia in grande. La compagine isernina celebrerà l’importante traguardo domenica 5 gennaio con un imperdibile concerto presso l’auditorium ’10 settembre 1943′ di Isernia, che è stato per tutti questi anni una vera e propria seconda casa per i membri del coro. ‘Sing together… again!

Il concerto si terrà al termine del tour natalizio ‘Sing together… Again!’ e sarà un vero e proprio evento come a Isernia se ne vedono pochi, soprattutto tra le realtà locali. Del resto, l’Isernia Gospel Choir è una delle formazioni musicali più importanti e conosciute del territorio molisano e non solo. Il coro avrà inoltre il grande piacere di ospitare sul palco, direttamente dagli Stati Uniti, un ospite speciale con cui condivide un intenso legame spirituale e professionale: ‘The Flyin’ Pastor’ Ron Ixaac Hubbard, una delle figure più conosciute e carismatiche del panorama gospel internazionale. Un personaggio che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante e spumeggiante. Le esibizioni di pastor Ron non possono essere descritte a parole: si tratta di una vera e propria ‘gospel experience’ in cui lo spettatore è coinvolto sin dalle prime note. Da oltre dieci anni è inoltre uno dei docenti di punta di Gospel Connection, il più grande raduno italiano di musica gospel che ogni anno coinvolge migliaia di amatori. Averlo a Isernia sarà un’esperienza unica e straordinaria, imperdibile per gli appassionati e non solo! L’evento sarà presentato nella sua interezza nel corso di una conferenza stampa a Palazzo San Francesco (sede del Comune), in Sala Raucci, giovedì 12 dicembre alle 17.

I biglietti

I biglietti per assistere a questo spettacolo irripetibile sono già in vendita sulla piattaforma Ciaotickets al costo di 15 euro, con scelta del posto in pianta.

Il tour natalizio

Come detto, inoltre, domenica 8 dicembre parte il ‘Sing together… again’ tour, una serie di date natalizie che condurranno in chiusura al gran concerto del decennale a Isernia. Si parte da Atina, poi il 14 dicembre ad Ausonia (entrambe in provincia di Frosinone), per continuare poi con tanti altri appuntamenti. Per non perderne neanche uno, si possono seguire le pagine social dell’Isernia Gospel Choir (Facebook e Instagram).

Cenni storici

Il coro inizia la sua attività nell’ottobre 2013 come gruppo di amici appassionati di musica gospel. Trascinati dalla vulcanica fondatrice e direttrice Rossana Leva e dai suoi amici e parenti più stretti, nel giro di pochi mesi – con debutto ufficiale appunto nel 2014 – il gruppo affronta una formazione musicale e professionale intensa che conduce presto a splendidi risultati. Nel 2018 il coro vede un avvicendamento alla direzione, oggi sotto la guida della maestra Federica Leva, e un profondo restyling strutturale con una rinnovata associazione, presieduta dal giornalista e performer Pietro Ranieri, nuovi musicisti e arrangiamenti – sempre curati dal Direttore Artistico, il Maestro Tony Leva. Oggi l’Isernia Gospel Choir è una delle compagini corali più longeve e attive del centro sud, con centinaia di concerti in curriculum su tutto il territorio nazionale e solide collaborazioni in essere con gli enti e le associazioni del territorio.