L’Isernia F.C. ha ufficializzato nella giornata di ieri la risoluzione del rapporto con Fabio Di Rienzo, allenatore la scorsa stagione nella cavalcata che ha portato l’Isernia in serie D. A Di Rienzo va l’in bocca al lupo della società per un futuro glorioso e consono alle sue qualità di tecnico: “Come già anticipato qualche tempo fa – dice il vicepresidente Piero Biscotti – ci siamo visti con Fabio prima di prendere qualsiasi decisione sulla panchina.

Era giusto confrontarsi con la persona che ci ha portato fin dove siamo arrivati per vedere se le nostre idee sul futuro erano convergenti. A seguito della chiacchierata abbiamo deciso di battere strade alternative. Ciò non toglie che Di Rienzo con noi abbia fatto un grandissimo lavoro a 360 gradi ed abbia dimostrato tutte le sue qualità di tecnico giovane e dinamico, sicuramente un top nelle categorie regionali. A lui va ovviamente il nostro in bocca al lupo per il futuro, perché siamo certi che avrà modo di crescere ulteriormente e di continuare a dimostrare tutte le sue capacità”.

Entro la fine della settimana, a meno di imprevisti, sarà presentato il nuovo allenatore, un nome importante nel panorama calcistico nazionale: “Ovviamente nel frattempo, con l’aiuto del nostro Direttore Tecnico Berardo, ci siamo guardati intorno per quanto riguarda la figura dell’allenatore, valutando strade alternative che ci hanno portato in direzione di una rosa di nomi di tecnici di esperienza per la categoria – dice ancora Biscotti – e in questi giorni faremo la nostra scelta definitiva, sperando di poter presentare già entro il fine settimana il nuovo allenatore dell’Isernia F.C.”.

Intanto a giorni la società biancoceleste chiuderà anche l’accordo con un importante marchio di abbigliamento che fornirà tutto il materiale sportivo all’Isernia F.C. come sponsorizzazione tecnica della società. Un ulteriore riconoscimento dell’importanza e del prestigio della piazza isernina anche fuori dai confini regionali.