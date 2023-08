“LA MIA TERRA, LA MIA GENTE”, CON MARCO SANTORO ED ALTRI IN CONCERTO A PIAZZA BAGLIO A MACCHIA D’ISERNIA

Marco Santoro in concerto il prossimo 18 agosto (h 20,30) in piazza Baglio a Macchia d’Isernia. Nella circostanza si esibirà anche il soprano Cristina Piperni, con Mirco Roverelli quale maestro accompagnatore. Nel corso dell’importante serata artistica verranno proposte aree di opere e indimenticabili melodie. Il tutto patrocinato da Pro Loco Molise, Unpli, Pro Loco Macchia, Ass.ne La Rosa ed altre sigle. Per info www.marcosantoro.org