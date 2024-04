di Redazione

Tutto pronto a Larino per la presentazione dell’ultimo libro di Franco Valente “San Vincenzo alle fonti del Volturno – il Molise Nascosto” che si terrà il 4 aprile 2024 alle ore 17.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale. L’evento è promosso dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune frentano e rientra in “Percorsi in Biblioteca”. L’opera, edita da Regia, si fregia di ben tre presentazioni: del Presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti, l’Abate di San Paolo Fuori le Mura a Roma Donato Ogliari e Vincenzo Ferro, Presidente de “La Molisana”. “Una chiacchierata sull’ultimo presidio storico molisano che sintetizza tutta la grande storia di questa piccola regione – asserisce l’autore Franco Valente – che è destinata a un triste epilogo per colpa di una burocrazia ministeriale che va contro gli stessi interessi dei governi che continuano a succedersi e nonostante le spese senza criterio, non portano alcun beneficio ai giovani della Valle del Volturno”. Il suo vuole essere un monito affinché la pubblicazione possa provocare una riflessione sulla preoccupante perdita di memoria storica e spronare i giovani a contrastarla. L’opera, crea un punto focale su un territorio che la stessa riporta come centro di riferimento per l’intera Europa in un passato storico. Una ricerca storica peculiare e puntuale, che accompagnata dalle fotografie di Pino Manocchio, fanno della pubblicazione una preziosa letteratura per chi desidera inoltrarsi in un percorso di riscoperta e di valorizzazione delle ricchezze storico-culturali. Dopo i saluti istituzionali di Pasquale Gioia, Presidente del Lions club Larino, Giuseppe Puchetti, Sindaco della città di Larino e Iolanda Giusti Assessore alla cultura, sarà Lorenzo Di Maria, Presidente del Gruppo Animatori Centro Storico Larino APS, a dialogare con l’autore l’architetto Franco Valente.