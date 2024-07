di Redazione

Venerdì 5 luglio, alle ore 21, a Palazzo Ducale, il Lions Club in collaborazione con il Comune di Larino, nell’ambito di “Percorsi in biblioteca” presenta “Il bambino dagli occhi d’inchiostro” della giornalista Antonella Salvatore. La pubblicazione racconta le vere storie d’infanzia in mezzo alle armi, ai soprusi, alle ingiustizie, alla superstizione tra l’Afghanistan e l’Africa centrale in cui le credenze popolari sono altrettanto feroci. All’evento intervengono: Carmela Minotti Presidente del Lions Club di Larino, Giuseppe Puchetti sindaco della città di Larino, Iolanda Giusti Assessore alla cultura, Maurizio Corbo Caritas Diocesana Termoli-Larino.

Relatori: Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Mons. Gianfranco De Luca,

Antonio Sabetta Amministratore parrocchiale Concattedrale di Larino,

Mariadelaide Giorgetti Assistente sociale

l’autrice Antonella Salvatore.

Moderatrice Graziella Vizzarri.