DIFFUSO INTERESSE A VENAFRO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’ANTICA MAPPA TOPOGRAFICA MEDIEVALE DI “PIANTA E DISEGNO DELLA CITTA’ DI VENAFRO”

E’ stato tanto, appena diffusa attraverso questo giornale per gentile concessione di chi la espone nella propria attività commerciale, l’interesse di molti per la mega stampa che riproduce su grande scala un’antica mappa topografica di “ Pianta e disegno della Città di Venafro ” (così vi è scritto testualmente), che risale a diversi secoli addietro, quasi certamente di epoca medievale. Manca però la certezza storica della data della sua realizzazione, risultando assenti citazioni, date e riferimenti precisi al riguardo. Unico dato certo è che, rinvenuta in un luogo insolito e subito apprezzata, seduta stante venne fotografata e quindi stampata per la conoscenza ed il sapere di tutti. Tornando al periodo della realizzazione si può solo ipotizzarlo, partendo da osservazioni contingenti del lavoro stesso. La mappa infatti, peraltro assai bella, suggestiva e ricca di riferimenti locali, raffigura ed elenca chiese, conventi e siti religiosi a josa nella “Città di Venafro” del tempo, di quanto cioè erano numerosi i luoghi di culto anche nei centri più piccoli e consistente il numero dei religiosi che davano vita a diversi ordini religiosi ed affollavano i conventi del tempo che fu. Spazio comunque al dettaglio di tale insolita mappa di “Pianta e disegno della Città di Venafro”, partendo dalla legenda e seguendo i numeri indicativi delle singole realtà strutturali. 1/Castello, 2/Torricella, 3/Convento Cappuccini, 4/Vescovado, 5/Convento Carmine, 6/S. Francesco Convento, 7/S. Andrea, 8/ Majella Convento, 9/S. Donato, 10/ Teatro, 11/Taverna del procaccia, 12/Taverna di S. Francesco, 13/Macello S. Giacomo, 14/Peschiera, 15/Casino di delizia, 16/Porta Nuova, 17/Monte Calvario, 18/Portella, 19/Porta della Manganella, 20/Porta vicino al Castello, 21/Porta del Mercato, 22/Fontana della Grotta, 23/Giardino dei Signori Coppa, 24/Mulino dei padroni, 25/La Torre, 26/Porta Guglielmo, 27/Porta Romana, 28/Monti pieni di olive e 29/Madonna delle Grazie. E all’interno della cinta muraria, ricca di numerose porte, l’abitato cittadino. Una bella ed originale Venafro medievale, ricca di porte, conventi, chiese, monumenti, luoghi di lavoro, ambienti naturali e strutture storico/artistiche di rilievo, ma anche di siti dove … fare la bella e piacevole vita, un aspetto questo che in ogni tempo si accompagna alla vita di donne ed uomini ! E Venafro di certo non sfuggiva …

T.A.